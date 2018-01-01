Новый комплекс вилл рядом с центром Лимассола, Кипр

Предлагаются современные стильные виллы с бассейнами.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе.
Порт - 900 метров
Пляж - 900 метров
Аэропорт - 63 км
Супермаркет - 400 метров
Ресторан - 400 метров
Предлагаются квартиры с террасами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает парковкой и садом на крыше.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 800 метрах от пляжа.
Комплекссостоит из 7 роскошных вилл, окруженных обширными благоустроенными садами и впечатляющими переливными бассейнами, край которых сливается с горизонтом. Особняки расположены на холме, откуда открывается потрясающий вид Средиземного моря.
Элементы внешней архитектуры состоят из балконов и сложных объемов, бросающих вызов гравитации, превращая игру света и тени в хорошо организованное ландшафтное пространство. Основной вход на виллу расположен с северной стороны, когда сад, терраса, лужайка и бассейн обращены в сторону моря.
Расположение и объекты поблизости
Агиос Тихонас – это живописный городок в пригороде Лимассола, находящийся выше трассы Лимассол-Никосия. Этот заселенный район дарит своим жителям чарующий панорамный вид на море и легкий доступ к центру города. Агиос Тихонас - это идеальное место для такой роскошной недвижимости, чем и продолжает привлекать состоятельных людей, строящих здесь свои виллы и особняки.
Поблизости:
Спортивный центр Athlesis: 2,4 км
Кафе Baguette Corner: 2,7 км
Супермаркет Ayios Tychonas: 1,4 км
Таверна Ta Tria Alonia: 1,5 км
Таверна Agios Epiktitos: 2,2 км