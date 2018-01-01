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Новый комплекс вилл рядом с центром Лимассола, Кипр

Палодея, Кипр
от
€518,000
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с верандами и парковочными местами.

Некоторые дома имеют бассейны.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Ламинат
  • Алюминиевые окна и двери с двойным остеклением
  • Итальянская кухонная мебель
  • Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в 7 км от центра Лимассола.

Местонахождение новостройки
Палодея, Кипр

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Новый комплекс вилл рядом с центром Лимассола, Кипр
Палодея, Кипр
от
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