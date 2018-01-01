Дом с 4 спальнями на продажу в Ayios Tychonas, Лимассол,Кипр

Удобства:

Частный плавательный бассейн, идеально подходящий для отдыха и принятия солнечных ванн.

Прекрасный сад с ландшафтным дизайном обогащает впечатления от жизни на свежем воздухе.

Характеристики объекта:

Aria Villa 2 - это грандиозная вилла с 4 спальнями, расположенная в уникальном и привилегированном месте.

Благодаря своему возвышенному положению, из окон открывается великолепный вид на юго-запад.

Общая площадь виллы составляет 355 кв. м.

Экспертно разработанный дизайн сочетает в себе стиль и функциональность.

Гостиная открытой планировки объединена с современной кухней, что создает просторную и гостеприимную атмосферу.

Каждая из четырех спален включает в себя ванную комнату для дополнительного уединения и удобства.

При строительстве использовались натуральные материалы: камень, теплая древесина ироко и роскошный мрамор, добытый прямо из земли.

В архитектуре виллы гармонично сочетаются облицовочный бетон, натуральный камень и террасы с обрамлением из ироко, создавая гармоничный баланс материалов.

Преимущества:

Уникальная ориентация виллы обеспечивает жильцам беспрецедентные виды.

Расположенная в одном из самых престижных пригородов Лимассола, она повышает эксклюзивность и ценность недвижимости.

Из окон открывается захватывающий вид на побережье и пристань для яхт Лимассола, а всего в нескольких минутах ходьбы находятся лучшие пятизвездочные отели Лимассола.

Aria Residences занимает привилегированное положение в одном из самых престижных пригородов Лимассола, откуда открывается захватывающий вид на побережье Лимассола и пристань для яхт, а также всего в нескольких минутах от лучших пятизвездочных отелей Лимассола. Aria, состоящая из 6 роскошных вилл, 9 таунхаусов, 12 сьютов и 2 резиденций, предлагает современную жизнь всего в нескольких минутах от города. Виллы Aria расположены вокруг частных бассейнов, откуда открываются потрясающие виды на море, город и горы. Они отвечают вкусам взыскательных клиентов.