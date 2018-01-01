Центр Ларнаки - бутик проект с отличными двухкомнатными квартирами на Кипре

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ

Оценка энергоэффективности A

Открытая планировка: гостиная и столовая

Окна от пола до потолка в гостиной

Большие крытые веранды

Скрытое размещение кондиционеров

Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов

Гранитные столешницы

Спальня с ванной комнатой

Шкафы-купе от пола до потолка

Спальня с крытой верандой

Главная ванная комната

Шкафы для стиральных машин

Индивидуальные кладовые

Охранный телефон на входе

Гипсокартонные потолки

Частные парковочные места с возможностью зарядки электромобилей

Солнечные батареи для нагрева и подачи воды

Частный сад на крыше



БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Городская, оживленная окружающая территория

В районе новой пристани Ларнаки

Удобный доступ к шоссе

Пешеходная доступность до пляжей

Рядом: центр города, государственные службы, магазины, рестораны, развлекательные центры

Срок сдачи в эксплуатацию: 14 месяцев с момента подписания договора купли-продажи

Цены от: 210 000 евро плюс НДС