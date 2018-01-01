Центр Ларнаки - бутик проект с отличными двухкомнатными квартирами на Кипре

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
Оценка энергоэффективности A
Открытая планировка: гостиная и столовая
Окна от пола до потолка в гостиной
Большие крытые веранды
Скрытое размещение кондиционеров
Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов
Гранитные столешницы
Спальня с ванной комнатой
Шкафы-купе от пола до потолка
Спальня с крытой верандой
Главная ванная комната
Шкафы для стиральных машин
Индивидуальные кладовые
Охранный телефон на входе
Гипсокартонные потолки
Частные парковочные места с возможностью зарядки электромобилей
Солнечные батареи для нагрева и подачи воды
Частный сад на крыше
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Городская, оживленная окружающая территория
В районе новой пристани Ларнаки
Удобный доступ к шоссе
Пешеходная доступность до пляжей
Рядом: центр города, государственные службы, магазины, рестораны, развлекательные центры
Срок сдачи в эксплуатацию: 14 месяцев с момента подписания договора купли-продажи
Цены от: 210 000 евро плюс НДС