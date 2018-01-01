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Центр Ларнаки - бутик проект с отличными двухкомнатными квартирами на Кипре

Пирга, Кипр
от
€210,000
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10
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О комплексе

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Оценка энергоэффективности A
Открытая планировка: гостиная и столовая
Окна от пола до потолка в гостиной
Большие крытые веранды
Скрытое размещение кондиционеров
Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов
Гранитные столешницы
Спальня с ванной комнатой
Шкафы-купе от пола до потолка
Спальня с крытой верандой
Главная ванная комната
Шкафы для стиральных машин
Индивидуальные кладовые
Охранный телефон на входе
Гипсокартонные потолки
Частные парковочные места с возможностью зарядки электромобилей
Солнечные батареи для нагрева и подачи воды
Частный сад на крыше

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Городская, оживленная окружающая территория
В районе новой пристани Ларнаки
Удобный доступ к шоссе
Пешеходная доступность до пляжей
Рядом: центр города, государственные службы, магазины, рестораны, развлекательные центры
Срок сдачи в эксплуатацию: 14 месяцев с момента подписания договора купли-продажи

Цены от: 210 000 евро плюс НДС

Местонахождение новостройки
Пирга, Кипр

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Центр Ларнаки - бутик проект с отличными двухкомнатными квартирами на Кипре
Пирга, Кипр
от
€210,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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