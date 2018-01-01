Новая резиденция на берегу моря, Лимассол, Кипр

Предлагаются виллы с бассейнами.
Площадь земельных участков - от 275 м2 до 374 м2.
Особенности квартир
Двойные стеклопакеты
Высокие потолки
Качественная сантехника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость располагается вдоль пляжа Лайтхаус, в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры.
Центр города - 5 км
Море - 300 метров
Предлагаются виллы с деревянными беседками, гаражами и бассейнами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде города Полис, рядом со всей необходимой инфраструктурой, пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и гаванью.
Полис - 10 минут
Гавань - 12 минут
Природный парк Акамас - 15 минут
Центр Пафоса - 45 минут
Предлагаются просторные высококачественные виллы с бассейнами.
Резиденция располагает зелеными зонами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пятизвездочным отелем, достопримечательностями и всей необходимой инфраструктурой, гаванью и туристической зоной Пафоса, торговым центром.
Царские гробницы - 3 минуты
Торговый центр - 6 минут
Гавань и набережная - 9 минут
Пляж - 10 минут
Центр города - 8 минут
Больница - 11 минут
Международная школа - 12 минут
Автомагистраль - 11 минут