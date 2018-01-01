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Новая резиденция на берегу моря, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€1,98 млн
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2
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О комплексе

Предлагаются квартиры с террасами и парковочными местами.

Резиденция располагает бассейном, спа-центром и тренажерным залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на первой линии у моря в Лимассоле.

Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Новая резиденция на берегу моря, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
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