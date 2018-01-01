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Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€535,000
;
13
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О комплексе

Предлагаются светлые просторные апартаменты с террасами.

Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Высокие потолки
  • Кондиционеры
  • Скрытое светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
  • Супермаркет - 5 минут ходьбы
  • Школа - 8 минут ходьбы
  • Магазины - 10 минут ходьбы
  • Автомагистраль - 2 минуты езды
  • Гавань Лимассола - 8 минут езды
  • Банк - 9 минут ходьбы
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр
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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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