Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.
Квартиры на верхнем этаже имеют сады на крыше.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралями, в 50 метрах от супермаркетов и кинотеатров, в 1 км от школ и больницы, в 5 минутах езды от международного аэропорта.
Предлагаются трехкомнатные апартаменты в новом малоэтажном здании.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится в историческом районе древнего Китиона, рядом с супермаркетами, банками, аптеками, парками, школами, в 10 минутах от ближайшего пляжа, автомагистралей и центра города.
Резиденция располагает садом и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Главная дорога - 200 метров
Торговый центр - 550 метров
Супермаркет - 400 метров
Школа - 850 метров
Порт - 1,3 км
Гавань - 3,5 км
Аквапарк - 2,2 км
Поле для гольфа - 2,4 км
Международный аэропорт Пафоса - 45 км
Международный аэропорт Ларнаки - 60 км
Никосия - 60 км