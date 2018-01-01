Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр

Ларнака, Кипр

от €275,000

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город. Квартиры на верхнем этаже имеют сады на крыше. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралями, в 50 метрах от супермаркетов и кинотеатров, в 1 км от школ и больницы, в 5 минутах езды от международного аэропорта.