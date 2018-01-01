Современная резиденция с парковкой, Агиос Афанасиос, Кипр

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Высококачественная кухонная мебель
Солнечные водонагреватели
Домофон
Центральная ТВ-антенна
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в с амом центре Лимассола, в паре минут езды от Макариос-Авеню, рядом с бизнес-центрами и офисными зданиями.
Предлагаются квартиры с верандами и видом на город.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе, в пешей доступности от исторического центра города, рядом с парком, школами, больницами, магазинами, барами и ресторанами.
Пляж - 7 минут
Школа - 2 минуты
Отель - 2 минуты
Ресторан - 1 минута
Супермаркет - 2 минуты
Торговый центр - 5 минут
Аэропорт - 15 минут
Больница - 3 минуты
Порт - 7 минут
Предлагаются светлые квартиры с видом на море, парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют террасы на крыше с зонами барбекю и джакузи.
Резиденция располагает парковкой, ухоженной зеленой зоной, видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Гранитные столешницы
Качественная сантехника
Бронированная дверь
Видеодомофон
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Побережье - 3 км
Гавань Лимассола - 5 км
Аэропорт Пафоса/Ларнаки - 52 км