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Современная резиденция с парковкой, Агиос Афанасиос, Кипр

Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€256,000
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6
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О комплексе

Предлагаются квартиры с панорамным видом на город.

Резиденция располагает парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Светодиодное освещение
  • Бронированная дверь
  • Солнечные водонагреватели
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со школами и пляжами, в 3 км от пляжа Дасуди.

Местонахождение новостройки
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

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Современная резиденция с парковкой, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€256,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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