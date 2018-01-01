Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр

Предлагаются комфортабельные апартаменты и элитные пентхаусы с крытыми верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны.
Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Высокие потолки (3,15 м)
Кухонная мебель и сантехника известных брендов
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от моря и в 1,3 км от пляжа Дасуди.
Предлагаются апартаменты с живописным видом, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, зеленой зоной, парковкой.
Окончание строительства - 2024.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном зеленом районе Лимассола, в 2 км от моря, рядом с туристической зоной с множеством ресторанов, баров, клубов, пляжами и 5-звездочными отелями.
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.
Квартиры на верхнем этаже имеют сады на крыше.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралями, в 50 метрах от супермаркетов и кинотеатров, в 1 км от школ и больницы, в 5 минутах езды от международного аэропорта.