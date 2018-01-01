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Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€290,000
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16
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с террасами и помещениями для хранения.

Каждый пентхаус имеет зону отдыха на крыше с джакузи.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Высокие потолки
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Супермаркет - 5 минут ходьбы
  • Школа - 1 минута ходьбы
  • Магазины - 1 минута ходьбы
  • Пляж - 5 минут езды
  • Автомагистраль - 7 минут езды
  • Гавань Лимассола - 8 минут езды
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр
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