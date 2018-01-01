Новая малоэтажная резиденция с бассейном недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр

Резиденция располагает спа-центром, тренажерным залом, кафе, теннисным кортом и футбольным полем, детской площадкой, бассейном, ухоженными зелеными зонами. Комплекс состоит из 15 вилл с бассейнами, 8 таунхаусов, 12 апартаментов с помещениями для хранения.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа, рядом с ресторанами, барами, кафе и супермаркетами.
Пляж - 500 метров
Частная школа - 2 км
Порт Протарас - 2 км
Аэропорт - 55 км
Рестораны и магазины - 200 метров
Центр Протараса - 10 минут езды
Предлагаются современные виллы, таунхаусы и апартаменты с просторными садами и крытыми верандами.
Некоторые виллы имеют собственные бассейны.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от песчаного пляжа, рядом с автомагистралью Пафос-Лимассол, в нескольких километрах от Международного аэропорта Пафоса, в 10 км от центра города Пафос.
Аэропорт - 5 минут
Море - 2 минуты
Магазины - 12 минут
Поле для гольфа - 10 минут
Царские гробницы - 25 минут
Лимассол - 40 минут
Ларнака - 1 час 20 минут
Айя-Напа - 1 час 50 минут
Никосия - 1 час 30 минут
Резиденция располагает клубом, тренажерным залом, бассейном, парковкой, ухоженными садами и детской площадкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры и торгового центра, рядом с автомагистралями.
Международный аэропорт Ларнаки - 10 минут