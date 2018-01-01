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Новая малоэтажная резиденция с бассейном недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр

Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€642,360
;
11
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О комплексе

Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами.

Пентхаус имеет спа-зону.

Резиденция располагает бассейном 5,2 х 11 м.

Окончание строительства 4 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Ламинат в спальнях, гостиных и столовых
  • Встроенная кухня
  • Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
  • Гавань Лимассола - 10 минут
  • Аэропорт Ларнаки - 39 минут
  • Аэропорт Пафоса - 48 минут
Местонахождение новостройки
Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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Новая малоэтажная резиденция с бассейном недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€642,360
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