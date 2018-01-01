Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр

Предлагаются меблированные виллы с видом на море, инфинити-бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Сигнализация
Полы с подогревом
Плиточный пол
Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от моря и всего в нескольких минутах езды от всей необходимой инфраструктуры, включая рестораны, бары, торговые центры, частные школы, отели, чистые пляжи и супермаркеты.
Пляж с Голубым флагом - 3 минуты (1,2 км)
Центра Пафоса - 8 минут (4,2 км)
Порт и набережная Пафоса - 7 минут (4,7 км)
Торговый центр - 6 минут (8 км)
Международная частная школа - 3 минуты (1,6 км)
Автомагистраль - 10 минут (6 км)
Международный аэропорт - 20 минут (22 км)
Гольф-курорт - 15 минут (12,5 км)
ID: CP-653
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия
- Расстояние до моря -25 мин
- Расстояние до Лефкоша - 8 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
2+1 - 75 м2 - 85 м2
3+1 - 110 м2 - 115 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: октябрь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
САД
ПАРКОВКА
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/ Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию, этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
Предлагаются просторные апартаменты с парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на главной автомагистрали, всего в нескольких минутах от гавани и пляжей, удостоенных Голубого флага, центра города и достопримечательностей.