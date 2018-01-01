Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр

Ayia Marina, Кипр

от €80,242

75–110 м² 2

Сдача в: 2025

ID: CP-653 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия - Расстояние до моря -25 мин - Расстояние до Лефкоша - 8 км - Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 2+1 - 75 м2 - 85 м2 3+1 - 110 м2 - 115 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: октябрь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: САД ПАРКОВКА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/ Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию, этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!