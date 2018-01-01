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Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр

Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€3,00 млн
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7
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О комплексе

Резиденция располагает ухоженным садом, детской площадкой, подземной парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Светодиодное освещение
  • Бронированная дверь
  • Солнечные водонагреватели
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 100 метрах от моря и в 2 км от Пляжа Афродиты.

Местонахождение новостройки
Сообщество Муттаякас, Кипр

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Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€3,00 млн
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