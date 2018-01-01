Новая резиденция с панорамным видом, Лимассол, Кипр

Откройте для себя новый стандарт городской жизни в шаговой доступности к пляжу с этим изысканным жилым комплексом в Пафосе на Кипре, предлагающим квартиры и пентхаусы на продажу. В этом элегантном здании продаются квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы с двумя и тремя спальнями с частными бассейнами и террасами на крыше. Благодаря потрясающему архитектурному дизайну, тщательно продуманному генеральному плану и высококачественным отделочным материалам, этот комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет комфорт и качество.
В комплексе имеется общий бассейн, тренажерный зал и крытая парковка. Просторные планировки дополнены самыми изысканными элементами отделки, такими как паркетные полы из массива дерева, мраморные ванные комнаты, высококлассные кухни, встроенные шкафы и потолки высотой более трех метров. Эти изысканные детали обеспечивают роскошную атмосферу и предлагают максимальный комфорт и удобство.
Этот комплекс не только идеально подходит для тех, кто постоянно проживает на Кипре, но и представляет собой отличную возможность для инвестиций. Непревзойденный дизайн и исключительное качество здания гарантируют, что оно сохранит свою ценность с течением времени. Более того, благодаря своему выгодному местоположению недвижимость обладает высоким потенциалом прироста капитала, что делает его разумным выбором для тех, кто ищет надежные и выгодные инвестиции. Приобретая квартиру в этом эксклюзивном комплексе, вы получаете возможность получить ВНЖ Кипра за 4 месяца.
Сдача проекта намечена на апрель 2023 года.
В этом комплексе предлагается на продажу потрясающий пентхаус с 3 спальнями и 314 квадратными метрами жилой площади по цене 785 000 евро.
Обратите внимание, что цена не включает НДС.
Предлагаются виллы с открытыми бассейнами и зонами барбекю.
Возможно обустройство сада на крыше.
Резиденция располагает ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Камин
Мраморная лестница
Кухонная мебель
Панорамные окна с двойным остеклением
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в жилом районе, рядом с автомагистралью, центром города, ресторанами, магазинами и развлечениями, в пешей доступности от пляжей с Голубым флагом.
Новая пристань для яхт - 10 минут
Центр города – 12 минут
Пляж - 2 минуты
Больница - 12 минут
Аэропорт - 17 минут
Торговый центр - 16 минут
Никосия - 30 минут
Лимассол - 45 минут
Айя-Напа - 20 минут
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает садом.
Удобства и оснащение в доме
Система полива
Мраморный пол
Паркетный пол в спальнях
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Подготовка для установки сигнализации
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями.
Пляж - 400 метров
Супермаркет - 300 метров
Аэропорт - 17 км
Ресторан - 250 метров