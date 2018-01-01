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Новая резиденция с панорамным видом, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€480,000
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20
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О комплексе

Предлагаются светлые апартаменты с панорамным видом на море и зеленые окрестности.

Пентхаусы имеют сады на крыше.

Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Высокие потолки
  • Кондиционеры
  • Скрытое светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль - 4 минут езды
  • Супермаркет - 6 минут ходьбы
  • Школа - 7 минут ходьбы
  • Магазины - 5 минут ходьбы
  • Гавань - 7 минут езды
  • Банк - 6 минут ходьбы
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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