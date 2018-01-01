Резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр

Предлагаются светлые апартаменты с панорамным видом на море и зеленые окрестности.
Пентхаусы имеют сады на крыше.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки
Кондиционеры
Скрытое светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль - 4 минут езды
Супермаркет - 6 минут ходьбы
Школа - 7 минут ходьбы
Магазины - 5 минут ходьбы
Гавань - 7 минут езды
Банк - 6 минут ходьбы
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками.
Каждая квартира имеет 2 парковочных места, помещение для хранения и комнату для персонала.
Пентхаусы имеют собственные бассейны на крыше.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной.
Окончание строительства - март 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки (3,15 м)
Паркетный пол
Мраморный пол в ванных комнатах
Кондиционеры
Полы с подогревом
Бронированные входные двери
Видеодомофон
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пристанью для яхт Святого Рафаэля, роскошными пятизвездочными отелями и лучшими ресторанами Лимассола.
📍 Район Catalkoy – это пригород Кирении, где очень хорошо развита инфраструктура. Здесь есть крупные гипермаркеты, школы, 5-звёздочные отели с казино, пляжи, банки, магазины, аптеки, рестораны, кафе, бары, заправочные станции и др.
💎 В общем, район Catalkoy прекрасно подходит для жизни и отдыха всей семьей. Мы предагаем Вам комплекс “Catalkoy Life” в данном регионе с удобным планом оплаты.
⭐️ Проект “Catalkoy Life” – бутиковый комплекс апартаментов, который располагается в районе Catalkoy.
🏠 ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ:
Апартаменты 3+1 с садом (117 м2 + сад 80-190 м2) – от 155 000£
Апартаменты 3+1 с террасой на крыше (118-120 м2 + терраса на крыше 126-128 м2) – от 165 000£
К каждой квартире предусмотрено своё парковочное место. В комплексе также есть общий открытый бассейн.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
✅ Гидроизоляция крыши
✅ Лестницы из натурального мрамора или дерева на выбор
✅ Ламинированный паркет в спальнях, керамогранит ( 60x60, 60х120) на всех остальных участках, керамическая плитка в ванных комнатах и участках стены над столешницей кухни - цвета и модели на выбор
✅ Глянцевые акриловые кухонные шкафы (верхние/нижние) - цвета и модели на выбор
✅ Ламинированные шкафы в спальнях
✅ Наружные окна и балконные двери из алюминиевого двойного стеклопакета
✅ Межкомнатные двери American Press
✅ Солнечные панели и цистерна на 2 тонны горячей воды
✅ Выход для спутниковой антенны в гостиной и спальне
✅ Инфраструктура для системы центрального отопления и мультиинверторного кондиционирования
✅ Входная стальная дверь
✅ Тепло- и гидроизоляция крыши
✅ Соответствующая почва будет размещена и обустроена в саду (система полива, посадки цветов, трав и деревьев за счет покупателя)
✅ Встроенные шкафы во всех спальнях
✅ Ванные комнаты с тумбой под умывальник
✅ Гардероб у входа (где показано в проекте)
✅ Встроенный резервуар для санузла
✅ Инфраструктура для спутниковой системы
✅ Наружные стены из экокирпича
🗓 ПЛАН ПЛАТЕЖЕЙ:
30% Первоначальный взнос
30% При получении ключей
40% Беспроцентная рассрочка на 2 года