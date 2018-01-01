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Резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€385,000
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2
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с террасами.

Пентхаус имеет террасу на крыше.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.

  • Крупнейший парк Ларнаки - 200 метров
  • Соленое озеро Ларнаки - 500 метров
  • Центра Ларнаки - 3 минуты
  • Пляж - 5 минут
Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€385,000
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