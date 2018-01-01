Новая резиденция рядом с пляжем, Пафос, Кипр

Резиденция располагает клубом, крытым и открытым бассейнами, спа-центром и тренажерным залом, садами, рестораном, кафе и баром, круглосуточным медицинским обслуживанием, видеонаблюдением и круглосуточной охраной.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Сигнализация
Дубовая кухонная мебель
Стенные шкафы с раздвижными дверями
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 3,5 км (8 минут)
Аэропорт Пафоса - 7 км (10 минут)
Торговый центр - 4,7 км (10 минут)
Порт Пафоса - 5 км (11 минут)
Автомагистраль Лимассол - 2 км (4 минуты)
Гольф-курорт - 1,8 км (5 минут)
Исторический центр Пафоса - 4,4 км (8 минут)
Предлагаются виллы с бассейнами, террасами и панорамными видами на море.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с живописным Национальным парком Акамас и знаменитыми песчаными пляжами Корал Бэй, удостоенными Голубого флага, всей необходимой инфраструктурой, пятизвездочными отелями, ресторанами и барами.
Торговый центр - 15 минут
Гавань - 13 минут
Царские гробницы - 10 минут
Больница - 18 минут
Международная школа - 20 минут
Автомагистраль - 22 минуты
Пляж - 13 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Гольф-клуб - 30 минут
Корал Бей - 7 минут
Резиденция располагает ухоженным садом, детской площадкой, подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 100 метрах от моря и в 2 км от Пляжа Афродиты.