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Новая резиденция рядом с пляжем, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€315,000
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3
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О комплексе

Предлагаются апартаменты и пентхаусы с террасами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с начальной школой и в 6 минутах от пляжа.

Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Новая резиденция рядом с пляжем, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
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