  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр

Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€530,000
;
3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются квартиры с большими террасами и парковочными местами.

Пентхаус имеет сад на крыше.

Закрытая резиденция располагает парковкой.

Окончание строительства - апрель 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 1,9 км
  • Супермаркет - 500 метров
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€290,000
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€1,00 млн
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от пляжа, Мутайяка, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€541,500
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с пляжем и достопримечательностями, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€315,000
Резиденция Купить пентхаус у моря с 5 спальнями в Лимассоле, ID-778 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
Вы просматриваете
Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€530,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€270,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Пентхаусы имеют просторные террасы. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Солнечные водонагреватели Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 3 минутах от торгового центра и больницы.
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€275,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парковкой и бассейном. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 1,5 км от моря.
Жилой комплекс Новая резиденция на холме с панорамным видом и бассейном, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция на холме с панорамным видом и бассейном, Лимассол, Кипр
Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€977,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Резиденция располагает открытым бассейном, ухоженными садами, подземной парковкой. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Панорамные окна Двойные стеклопакеты Встроенные кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом с ресторанами и побережьем, в нескольких минутах езды от школ, двух аэропортов.
Realting.com
Перейти