Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр

Предлагаются апартаменты с парковочными местами.
Пентхаусы имеют просторные террасы.
Окончание строительства - сентябрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Солнечные водонагреватели
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 3 минутах от торгового центра и больницы.
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море.
Резиденция располагает открытым бассейном, ухоженными садами, подземной парковкой.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Панорамные окна
Двойные стеклопакеты
Встроенные кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с ресторанами и побережьем, в нескольких минутах езды от школ, двух аэропортов.