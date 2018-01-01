Новая резиденция в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр

Резиденция располагает большим парком, бассейнами, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, детской площадкой.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится между казино-курортом и гольф-курортом, недалеко от центра города Лимассола, рядом с пляжем и аквапарком.
Предлагаются виллы с панорамными видами на море и холмы, бассейнами, большими террасами и верандами, ухоженными садами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Панорамные окна
Кухни, изготовленные на заказ
Кухонная бытовая техника
Подготовка для установки сигнализации
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на холме, рядом с престижным районом Корал-Бэй.