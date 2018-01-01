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Новая резиденция в престижном районе Ларнаки, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€385,000
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6
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О комплексе

Предлагаются апартаменты и пентхаусы с террасами.

Расположение и объекты поблизости
  • Самый большой парк Ларнаки - 3 минуты
  • Центр города - 4 минуты
  • Пляж Финикудес - 5 минут
  • Соленое озеро Ларнаки - 7 минут
  • Больница - 7 минут
  • Торговый центр - 8 минут
Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Новая резиденция в престижном районе Ларнаки, Кипр
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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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