Новая резиденция в престижном районе Ларнаки, Кипр

Limassol Blu Marine - это эксклюзивный прибрежный комплекс, расположенный в новом центре Лимассола, в непосредственной близости от пристани для яхт Лимассола и торгового и делового центра старого города. Спроектированный всемирно признанным, отмеченным наградами архитектором, этот уникальный жилой комплекс будет состоять из просторных апартаментов, поражающих своим стилем и комфортом.
Роскошные квартиры с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видом на море, спроектированы по самым высоким стандартам. В Limassol Blu Marine вы будете наслаждаться 24-часовым консьерж-сервисом, роскошным лобби, открытым и крытым бассейнами, спа-центром, бистро и рестораном.
Типы апартаментов: 3 спальни
Цена: €1,199,000 - €1,935,000
Цена не включает НДС.
Предлагаются светлые апартаменты с панорамным видом на море и зеленые окрестности.
Пентхаусы имеют сады на крыше.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки
Кондиционеры
Скрытое светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль - 4 минут езды
Супермаркет - 6 минут ходьбы
Школа - 7 минут ходьбы
Магазины - 5 минут ходьбы
Гавань - 7 минут езды
Банк - 6 минут ходьбы
Резиденция располагает большими бассейнами и ухоженными зелеными зонами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в пешей доступности от пляжа, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами, полями для гольфа, в нескольких минутах езды от международного аэропорта.
Пляж - 1 минута
Автомагистраль - 3 минуты
Поля для гольфа - 8 минут
Международный аэропорт - 10 минут
Порт и набережная - 18 минут
Центр Пафоса - 20 минут