Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр

Предлагаются виллы с панорамным видом на море, парковочными местами, ухоженными садами, бассейнами и зонами барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Лифт
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в пригороде Пафоса, в нескольких минутах езды от набережной и порта, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой.
Природный парк Акамас - 15 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага - 6 минут
Гавань - 4 минуты
Царские гробницы - 10 минут
Центр города Пафос - 14 минут
Торговый центр - 12 минут
Археологический парк - 12 минут
Порт и набережная - 13 минут
Автомагистраль - 20 минут
Международный аэропорт - 30 минут
Предлагаются виллы с бассейнами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на берегу моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международными школами.
Ближайший пляж - 1 минута
Центр Пафоса - 6 минут
Археологические достопримечательности - 5 минут
Порт и набережная - 8 минут
Торговый центр - 7 минут
Автомагистраль - 15 минут
Предлагаются просторные апартаменты и таунхаусы.
Резиденция построена в традиционном кипрском стиле и располагает бассейном и садом.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Встроенная кухонная мебель
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Пекарня - 4 км
Мини-маркет - 500 метров
Частная английская школа - 6,5 км
Медицинский центр - 2,5 км
Спортивный центр - 1 км
Поле для гольфа Минтис - 9,4 км
Аэропорт Пафоса - 24 км
Аэропорт Ларнаки -138 км