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Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€485,000
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4
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами.

Резиденция располагает парковкой, террасой и на крыше с зоной барбекю.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Паркет
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Кондиционеры
  • Солнечные водонагреватели
  • Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 2 минутах от пляжа МакКензи.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€485,000
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