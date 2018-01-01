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Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€588,500
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5
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на море и парковочными местами.

Резиденция располагает парковкой.

Окончание строительства - июль 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Паркет
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Кондиционеры
  • Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 100 метрах от пляжа МакКензи.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€588,500
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