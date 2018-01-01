Новая резиденция с видом на море в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр

Предлагаются виллы с бассейнами и большими террасами.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Панорамные окна
Итальянская кухня
Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Центр Пафоса - 20 минут
Царские гробницы - 27 минут
Торговый центр - 25 минут
Гавань - 26 минут
Пляж - 26 минут
Больница - 18 минут
Международная школа - 20 минут
Международный аэропорт - 10 минут
Предлагаются виллы с большими террасами, садами и собственными бассейнами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится напротив одного из самых известных песчаных пляжей Пафоса, рядом с множеством ресторанов, пабов, баров, 5-звездочных курортов, развлечениями и всей необходимой инфраструктурой.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Торговый центр - 7 минут
Гавань - 5 минут
Царские гробницы - 9 минут
Больница - 12 минут
Международная школа - 14 минут
Пляж - 1 минута
Международный аэропорт - 12 минут
Гольф-клуб - 17 минут
Предлагаются виллы с ухоженными садами, крытыми верандами, бассейнами и парковочными местами для двух машин.
Площадь земельных участков - 500 м2.
Резиденция располагает садом, беседками и зоной барбекю, детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Паркет
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Система "умный дом" (управление освещением и акустической системой)
Кондиционеры
Полы с подогревом
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких метрах от моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой и аэропортом.
Ларнака - 10 км (15 минут)
Никосия - 55 км (50 минут)
Лимассол - 70 км (50 минут)
Айя-Напа - 60 км (45 минут)