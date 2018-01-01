Новая резиденция с видом на море в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр

Meneou, Кипр

от €892,500

Предлагаются виллы с ухоженными садами, крытыми верандами, бассейнами и парковочными местами для двух машин. Площадь земельных участков - 500 м2. Резиденция располагает садом, беседками и зоной барбекю, детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Паркет Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Система "умный дом" (управление освещением и акустической системой) Кондиционеры Полы с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких метрах от моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой и аэропортом. Ларнака - 10 км (15 минут) Никосия - 55 км (50 минут) Лимассол - 70 км (50 минут) Айя-Напа - 60 км (45 минут)