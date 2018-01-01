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Комплекс вилл с садами и террасами рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Кипр

Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€725,000
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8
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О комплексе

Предлагаются элитные виллы с собственными садами и террасами на крыше.

Возможно строительство бассейна для каждого дома.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном зеленом районе.

  • Автомагистраль - 2 минуты
  • Пляж - 3 минуты
  • Отели - 3 минуты
Местонахождение новостройки
Сообщество Святого Тихона, Кипр

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Комплекс вилл с садами и террасами рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Кипр
Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€725,000
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