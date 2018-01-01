Комплекс вилл с садами и террасами рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Кипр

Предлагаются виллы с балконами и террасами, видами на Средиземное море и собственными бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Панорамные окна
Итальянская кухня
Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая гавань, туристическую зону и торговый центр.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Центр Пафоса - 2 минуты
Царские гробницы - 15 минут
Торговый центр - 7 минут
Гавань - 8 минут
Пляж - 9 минут
Больница - 8 минут
Международная школа - 10 минут
Автомагистраль - 8 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Гольф-клуб - 20 минут
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, открытыми бассейнами, зонами барбекю, ухоженными садами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Современные кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с полем для гольфа, магазинами, ресторанами и барами, в 10 минутах езды от центра города.
Супермаркет - 2,2 км
Пляж - 6,5 км
Аэропорт - 21 км
Предлагается современная вилла с бассейном, парковкой, террасами на крыше и крытыми верандами, панорамными видами на Средиземное море.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со знаменитыми пляжами Корал Бэй, получившими награду «Голубой флаг», и Национальным парком Акамас.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Пейя - 2 минуты
Коралловая бухта - 5 минут
Царские гробницы - 10 минут
Торговый центр - 12 минут
Гавань - 13 минут
Центр Пафоса - 15 минут
Больница - 18 минут
Международная школа - 20 минут
Автомагистраль - 18 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Гольф-клуб - 30 минут