Элитная резиденция в престижном районе, рядом с центром Ларнаки, Кипр

Предлагаются элитные апартаменты в резиденции с бассейном, парковкой и зеленой зоной.
Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в престижном центральном районе Лимассола, в нескольких минутах от побережья и всей необходимой инфраструктуры.
Пекарня - 1 км
Супермаркет - 700 метров
Частная английская школа - 4,2 км
Ресторан - 1,7 км
Песчаные пляжи - 5 км
Кафе и бары - 2,3 км
Гавань - 11 км
Аэропорт Пафоса - 70 км
Аэропорт Ларнаки - 61 км
Предлагаются меблированные апартаменты с верандой, парковочным местом и помещением для хранения.
Резиденция располагает садом, бассейном, детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Электрическое отопление
Высокие потолки со скрытым светодиодным освещением
Встроенная кухня и немецкая бытовая техника (холодильник, индукционная варочная панель, духовой шкаф, микроволновая печь, посудомоечная машина. вытяжка)
Стильная машина с сушилкой
Морозильник
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе.
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками.
Каждая квартира имеет 2 парковочных места, помещение для хранения и комнату для персонала.
Пентхаусы имеют собственные бассейны на крыше.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной.
Окончание строительства - март 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки (3,15 м)
Паркетный пол
Мраморный пол в ванных комнатах
Кондиционеры
Полы с подогревом
Бронированные входные двери
Видеодомофон
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пристанью для яхт Святого Рафаэля, роскошными пятизвездочными отелями и лучшими ресторанами Лимассола.