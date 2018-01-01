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Элитная резиденция в престижном районе, рядом с центром Ларнаки, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€540,750
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8
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О комплексе

Предлагается вилла с садом и двойной парковкой.

Возможно строительство бассейна.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом с пляжем и автомагистралью, в 5 минутах езды от центра Ларнаки.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Элитная резиденция в престижном районе, рядом с центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
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