Элитная резиденция в престижном районе, рядом с центром Ларнаки, Кипр

Церковное Сообщество, Кипр

от €4,60 млн

Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Каждая квартира имеет 2 парковочных места, помещение для хранения и комнату для персонала. Пентхаусы имеют собственные бассейны на крыше. Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной. Окончание строительства - март 2024 года. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки (3,15 м) Паркетный пол Мраморный пол в ванных комнатах Кондиционеры Полы с подогревом Бронированные входные двери Видеодомофон Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пристанью для яхт Святого Рафаэля, роскошными пятизвездочными отелями и лучшими ресторанами Лимассола.