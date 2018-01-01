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Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ливадия, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€470,000
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8
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами в резиденции с общим садом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в 2 минутах от пляжа.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ливадия, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€470,000
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