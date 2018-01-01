Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ливадия, Кипр

Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает круглосуточным консьерж-сервисом и видеонаблюдением, ухоженными садами, тремя открытыми бассейнами для взрослых и детей, зоной барбекю и детской площадкой, рестораном, кафе и магазином, двумя теннисными кортами и баскетбольной площадкой, парковкой, бизнес-центром.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кухонная мебель
Кондиционеры
Паркет в спальнях
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Выезд на автомагистраль - 3 минуты
Аэропорт Ларнаки - 40 минут
Аэропорт Пафоса - 45 минут
Горы Троодос - 50 минут
Предлагаются виллы с бассейнами и большими террасами.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Панорамные окна
Итальянская кухня
Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Центр Пафоса - 20 минут
Царские гробницы - 27 минут
Торговый центр - 25 минут
Гавань - 26 минут
Пляж - 26 минут
Больница - 18 минут
Международная школа - 20 минут
Международный аэропорт - 10 минут
Предлагаются апартаменты с верандами и парковочными местами. Некоторые квартиры имеют собственные сады.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре туристической зоны Пафоса, рядом с парком, в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, гавани Пафоса, песчаных пляжей и множества баров, ресторанов и отелей.
Торговый центр - 3 минуты
Гавань - 4 минуты
Царские гробницы - 5 минут
Больница - 10 минут
Международная школа - 12 минут
Автомагистраль - 10 минут
Пляж - 3 минуты
Международный аэропорт - 12 минут
Гольф-клуб - 15 минут