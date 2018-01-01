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Малоэтажная резиденция рядом с пляжем, Ливадия, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€275,000
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10
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О комплексе

Предлагаются новые апартаменты и пентхаусы с парковочными местами.

Квартиры имеют собственные сады.

Пентхаусы имеют террасы на крыше.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Паркет
  • Бронированная дверь
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 2 минутах от пляжа.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Малоэтажная резиденция рядом с пляжем, Ливадия, Кипр
Ларнака, Кипр
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