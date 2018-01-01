Новый комплекс вилл недалеко от пляжей, Лимассол, Кипр

Предлагаются виллы с бассейнами, террасами и панорамными видами на море.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с живописным Национальным парком Акамас и знаменитыми песчаными пляжами Корал Бэй, удостоенными Голубого флага, всей необходимой инфраструктурой, пятизвездочными отелями, ресторанами и барами.
Торговый центр - 15 минут
Гавань - 13 минут
Царские гробницы - 10 минут
Больница - 18 минут
Международная школа - 20 минут
Автомагистраль - 22 минуты
Пляж - 13 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Гольф-клуб - 30 минут
Корал Бей - 7 минут
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами и помещениями для хранения.
Современная двухэтажная резиденция располагает бассейном 4 х 9 м.
Пентхаусы имеют террасы на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Кондиционеры
Видеодомофон
Плиточный пол
Паркет
Бронированная дверь
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры, в 200 метрах от международной школы.
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами, крытыми верандами, большими окнами и панорамными видами.
Пентхаусы имеют террасу на крыше с зоной барбекю и зоной отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Кондиционеры
ТВ
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от школ и супермаркетов, в самом центре Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от набережной и пляжа, удостоенного Голубого флага.
Соленое озеро - 10 минут езды
Торговый центр - 6 минут езды