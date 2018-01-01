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Новый комплекс вилл недалеко от пляжей, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€934,500
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9
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О комплексе

Предлагаются новые виллы с садами и террасами.

Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пекарня - 4 км
  • Магазин - 2,8 км
  • Частная английская школа - 5 км
  • Песчаные пляжи - 5 км
  • Кафе и бары - 4 км
  • Гавань - 10 км
  • Аэропорт Пафоса - 71 км
  • Аэропорт Ларнаки - 62,3 км
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Новый комплекс вилл недалеко от пляжей, Лимассол, Кипр
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от
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