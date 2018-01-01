Комплекс вилл с зеленой зоной недалеко от центра Пафоса, Кипр

Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами и панорамными видами на Средиземное море.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Ламинат
Кухонная мебель
Сигнализация
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со знаменитыми пляжами Корал Бэй, удостоенными Голубого флага, и живописным национальным парком Акамас.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Пейя - 2 минуты
Коралловая бухта - 5 минут
Царские гробницы - 10 минут
Торговый центр - 12 минут
Гавань - 13 минут
Центр Пафоса - 15 минут
Больница - 18 минут
Международная школа - 20 минут
Автомагистраль - 18 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Гольф-клуб - 30 минут
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами, крытыми верандами, большими окнами и панорамными видами.
Пентхаусы имеют террасу на крыше с зоной барбекю и зоной отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Кондиционеры
ТВ
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от школ и супермаркетов, в самом центре Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от набережной и пляжа, удостоенного Голубого флага.
Соленое озеро - 10 минут езды
Торговый центр - 6 минут езды
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.
Резиденция располагает клубом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на холме, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полем для гольфа на 18 лунок, в 10 минутах езды от центра Пафоса.
Ближайший пляж - 15 минут
Исторические достопримечательности - 18 минут
Порт и набережная - 18 минут
Торговый центр - 15 минут
Исторический центр города - 12 минут
Автомагистраль - 10 минут
Международный аэропорт - 25 минут