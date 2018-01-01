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Комплекс вилл с зеленой зоной недалеко от центра Пафоса, Кипр

Цада, Кипр
от
€645,000
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6
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О комплексе

Предлагаются виллы с парковочными местами и террасами на крыше с панорамным видом на море и холмы.

Резиденция располагает зеленой зоной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от частных школ.

  • Магазины - 5 минут
  • Центр города - 9 минут
  • Порт - 17 минут
  • Автомагистраль - 5 минут
  • Пляж - 14 минут
  • Аэропорт Пафоса - 19 минут
  • Аэропорт Ларнаки - 80 минут
  • Лимассол - 43 минуты
Местонахождение новостройки
Цада, Кипр

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Комплекс вилл с зеленой зоной недалеко от центра Пафоса, Кипр
Цада, Кипр
от
€645,000
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