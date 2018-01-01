Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Пейя, Пафос, Кипр

Предлагается вилла с садом, бассейном и фонтаном, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Мраморный пол
Сантехника Grohe
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Кондиционеры
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Царских гробниц, рядом с двумя пляжами, супермаркетом и автобусными остановками.
Пляж - 500 метров
Аэропорт - 15 км
Школа - 400 метров
Центр города - 3 км
Торговый центр - 2,7 км
Предлагаются виллы с бассейнами, видом на море и окрестности, ухоженными садами и беседками.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном прибрежном районе, между Пафосом и Лимассолом, рядом с пляжами, удостоенными Голубого флага, всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа, в нескольких минутах езды от международного аэропорта, школ и достопримечательностей.
Центр Писсури - 3 минуты
Пляж - 5 минут
Поля для гольфа - 10 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Порт и набережная - 25 минут
Центр Пафоса - 30 минут
Лимассол - 30 минут
Предлагаются элитные таунхаусы с собственными бассейнами, ухоженными садами, панорамным видом на море и горы.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Супермаркет - 200 метров
Пляж - 3,4 км
Аэропорт - 17 км