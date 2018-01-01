Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Пейя, Пафос, Кипр

Писсури, Кипр

от €554,000

Предлагаются виллы с бассейнами, видом на море и окрестности, ухоженными садами и беседками. Удобства и оснащение в доме Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном прибрежном районе, между Пафосом и Лимассолом, рядом с пляжами, удостоенными Голубого флага, всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа, в нескольких минутах езды от международного аэропорта, школ и достопримечательностей. Центр Писсури - 3 минуты Пляж - 5 минут Поля для гольфа - 10 минут Международный аэропорт - 15 минут Порт и набережная - 25 минут Центр Пафоса - 30 минут Лимассол - 30 минут