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Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Пейя, Пафос, Кипр

Пейя, Кипр
от
€3,50 млн
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7
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О комплексе

Предлагаются виллы с ухоженными садами, парковочными местами и бассейнами.

Удобства и оснащение в доме
  • Система полива
  • Мраморный пол
  • Высококачественная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с детским садом, начальной и английской частной школ, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.

  • Пляж - 3,6 км
  • Супермаркет - 1,2 км
  • Аэропорт - 31 км
  • Ресторан - 3 км
Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Пейя, Пафос, Кипр
Пейя, Кипр
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€3,50 млн
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