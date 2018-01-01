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Комплекс современных таунхаусов с садом и бассейном, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€404,250
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13
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О комплексе

Предлагаются таунхаусы с террасами и собственными садами.

Резиденция располагает ухоженными садами и общим бассейном.

Расположение и объекты поблизости
  • Супермаркет - 1,5 км
  • Гольф-клуб - 1,7 км
  • Пляж - 2,7 км
  • Аквапарк - 4,3 км
  • Международная школа - 7,7 км
  • Аэропорт Пафоса - 9,3 км
  • Аэропорт Ларнаки - 127 км
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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от
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