Резиденция с бассейнами недалеко от пляжей, Агиос Тихонас, Кипр

Небольшой жилой комплекс в престижном районе Дериния. Среди его особенностей - роскошный внешний вид и минималистичный дизайн, а также удачное расположение. Бетон и стекло - основные элементы экстерьера, придающие ему неповторимый вид, а квартиры внутри - роскошные и современные.
Проект включает 6 двух- и трехкомнатных квартир с собственными верандами и парковочными местами. Два пентхауса включают огромный сад на крыше, откуда открываются потрясающие виды.
Проект разработан с учетом потребностей семей и пар, которые хотят быть всего в нескольких минутах езды от оживленного центра Протараса и Айя-Напы.
Расположение и объекты поблизости
Расположен всего в нескольких сотнях метров от больницы Паралимни, с видом на старый город Фамагуста.
Дериния - один из исторических городов Кипра, в в 5 км от Паралимни, в 15 км от Протараса. В городе много памятников, церквей, музеев, а также большой зелёный парк.
Предлагаются виллы с мозаичными инфинити-бассейнами и ухоженными садами, парковочными местами, зонами барбекю.
Некоторые дома имеют панорамный вид на море.
Резиденция располагает клубом и фитнес-центром, прямым выходом на пляж, волейбольной площадкой, системой безопасности.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Система "умный дом" (управление освещением и акустической системой)
Кондиционеры
Полы с подогревом
Солнечные панели
Центральное ТВ
Спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в двух шагах от пляжей, удостоенных Голубого Флага.
Ларнака - 10 км
Айя-Напа - 60 км
Предлагается вилла с бассейном, зоной барбекю, зонами отдыха, садом на крыше, панорамным видом на море, поле для гольфа и живописные окрестности.
Особенности квартир
На первом этаже расположены две спальни, кухня и гостиная. Одна спальня находится на цокольном этаже с выходом в сад и к бассейну. Еще две спальни расположены на втором этаже.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 10 минут
Море - 3 минуты
Торговые центры - 15 минут
Поле для гольфа - 5 минут