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Резиденция с бассейнами недалеко от пляжей, Агиос Тихонас, Кипр

Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€1,31 млн
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14
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О комплексе

Предлагаются современные виллы и таунхаусы.

Виллы имеют собственные бассейны.

Резиденция располагает общим бассейном.

Расположение и объекты поблизости
  • Пекарня - 2,4 км
  • Супермаркет - 2 км
  • Спортивный центр - 450 метров
  • Песчаные пляжи - 1,5 км
  • Кафе и бары - 1,5 км
  • Гавань - 3,7 км
  • Аэропорт Пафоса - 65 км
  • Аэропорт Ларнаки - 62 км
Местонахождение новостройки
Сообщество Святого Тихона, Кипр

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Резиденция с бассейнами недалеко от пляжей, Агиос Тихонас, Кипр
Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€1,31 млн
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