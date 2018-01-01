Современная резиденция в живописном районе, в самом центре Пафоса, Кипр

Предлагаются меблированные апартаменты с верандой, парковочным местом и помещением для хранения.
Резиденция располагает садом, бассейном, детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Электрическое отопление
Высокие потолки со скрытым светодиодным освещением
Встроенная кухня и немецкая бытовая техника (холодильник, индукционная варочная панель, духовой шкаф, микроволновая печь, посудомоечная машина. вытяжка)
Стильная машина с сушилкой
Морозильник
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе.
Предлагаются современные виллы с бассейнами.
Резиденция располагает ухоженными садами, тренажерным залом и сауной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких метрах от моря, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями и пляжами, удостоенными Голубого флага.
Природный парк Акамас — 15 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага — 4 минуты
Гавань — 8 минут
Царские гробницы — 12 минут
Исторический центр Пафоса — 15 минут
Торговый центр — 13 минут
Археологический парк — 13 минут
Порт и набережная — 14 минут
Автомагистраль — 20 минут
Международный аэропорт — 30 минут