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Современная резиденция в живописном районе, в самом центре Пафоса, Кипр

Пафос, Кипр
от
€385,000
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8
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О комплексе

Предлагаются светлые апартаменты с парковочными местами и верандами.

Резиденция располагает садом на крыше с бассейном и зоной отдыха, панорамным видом на море.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморный пол
  • Паркет
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Солнечные водонагреватели
  • Подготовка для установки кондиционеров
  • Подготовка для установки сигнализация
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 3 км
  • Супермаркет - 2 км
  • Аэропорт - 14 км
  • Ресторан - 1,4 км
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Современная резиденция в живописном районе, в самом центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€385,000
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