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Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€568,421
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13
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О комплексе

Архитектура проекта вдохновлена греческим островным стилем и элементами дизайна, которые были адаптированы под дома для постоянного или сезонного проживания. Разнообразие дизайнов и размеров направлено на удовлетворение разнообразных потребностей потенциальных жителей и их бюджетов.

  • DIONYSOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 170 м², расположенная на участках средней площадью около 446 м².
  • ELLI - Бунгало с двумя спальнями на первом этаже, площадью 85 м², расположенное на участках площадью 279 м².
  • PERSEFONI - Двухэтажная вилла площадью 160 м², расположенная на участках площадью около 464 м².
  • RHODOS - Двухэтажная вилла площадью 150 м², расположенная на участках площадью около 372 м².
  • THESEAS - Отдельные или сдвоенные бунгало с тремя спальнями, площадью 110 м², расположенное на участках площадью около 362 м².
  • PEGASOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 260 м², расположенная на участках площадью около 557 м².

В целом проект включает различные архитектурные решения, в том числе дома с двумя и тремя спальнями с возможностью изменения планировки для размещения дополнительной спальни/кладовой. Дома одно- или двухэтажные, как отдельно стоящие, так и сблокированные, с плоскими или куполообразными крышами. За исключением квартир, которые не имеют частных бассейнов (опционально), все квартиры имеют просторные частные сады, парковку для себя и посетителей.

Расположение и объекты поблизости
  • Расстояние до пляжа - 20 м
  • Расстояние до аэропорта - 1 км
  • Расстояние до магазинов - 4 км
  • Расстояние до университета - 10 км
  • Расстояние до больницы - 10 км
Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€568,421
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