Апартаменты с просторными балконами и террасами, рядом с университетом, Никосия, Кипр

Малоэтажный комплекс состоит из апартаментов с 1-2 спальнями и расположен в 2 минутах от торгового центра Энгоми и в 3 минутах от Университета Никосии.

В каждом апартаменте есть гостиная с кухней, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты, просторные балконы и террасы с обеденной зоной. На крыше есть кладовки и отдельные террасы и сады.

Расположение и объекты поблизости

Рядом есть ТЦ Mall of Engomi, Университет Никосии.

Энгоми — селение на востоке Кипра, в районе Никосии. На территории Энгоми обнаружен археологический памятник — крупный город позднего бронзового и раннего железного века, который идентифицируется как Алашия и неоднократно упоминаемая в хеттских, египетских и клинописных источниках.