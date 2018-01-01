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Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр

Пафос, Кипр
от
€530,000
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Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр
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О комплексе

Предлагаются светлые функциональные виллы с панорамным видом на море и город, бассейнами 3 х 6 м, ухоженными садами и зонами отдыха.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
  • Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с супермаркетом, бизнес-центром, школой и больницей.

Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр
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от
€530,000
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