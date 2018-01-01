Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр

Предлагаются апартаменты с парковочными местами.
Пентхаусы имеют просторные террасы.
Окончание строительства - сентябрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Солнечные водонагреватели
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 3 минутах от торгового центра и больницы.
Предлагаются просторные виллы в средиземноморском стиле с бассейнами, крытыми и открытыми верандами, красивыми ухоженными садами, панорамными видами на море и горы.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с Национальным парком Акамас и знаменитым пляжем Голубая лагуна.
Аэропорт - 50 минут
Море - 5 минут
Торговый центр - 7 минут
Поле для гольфа - 30 минут
Предлагаются квартиры с парковочными местами и верандами.
Некоторые квартиры имеют собственные сады.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде города Пафос, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, пляжами, удостоенными Голубого флага, полями для гольфа, достопримечательностями, портом и набережной.
Пляж - 3 минуты
Порт и набережная - 5 минут
Археологические достопримечательности - 6 минут
Торговый центр - 7 минут
Центр города Пафос - 5 минут
Исторический центр города - 5 минут
Автомагистраль - 5 минут
Международный аэропорт - 12 минут