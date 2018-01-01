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Новый эксклюзивный комплекс вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€1,61 млн
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6
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О комплексе

Предлагаются элитные виллы с бассейнами и панорамным видом на море.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 10 минут
  • Море - 3 минуты
  • Торговые центры - 15 минут
  • Поле для гольфа - 5 минут
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Новый эксклюзивный комплекс вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр
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от
€1,61 млн
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