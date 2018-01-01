Новый эксклюзивный комплекс вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр

Предлагаются апартаменты с верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - ноябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, в 5 минутах езды от супермаркета и менее чем в 10 минутах езды от университета, казино и гавани.
Предлагаются двухэтажные виллы с парковочными местами, садами на крыше и панорамным видом на море и горы.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в 9 минутах от центра Пафоса, пляжа и поля для гольфа.
Центр города - 1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 2 км
Супермаркет - 5 км
Школа - 7 км
Поле для гольфа - 10 км
Предлагаются просторные квартиры с крытыми верандами, ориентированными на юг.
Пентхаусы располагают собственными бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Ламинат
Кухонная мебель
Кондиционеры
Спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном районе в центре Лимассола, рядом со всей необходимой инфраструктурой и в 5 минутах ходьбы от пляжа.