Новая элитная резиденция с парковкой в престижном районе, рядом с центром Лимассола, Кипр

Резиденция состоит из 8 малоэтажных многоквартирных зданий и 26 вилл.
На территории вы найдете три плавательных бассейна и детский бассейн.
Каждая квартира имеет парковочное место.
Каждая вилла имеет ухоженный сад, просторное патио, балконы с живописным видом.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Кондиционеры в спальнях и гостиных
Предлагаются новые апартаменты и пентхаусы с парковочными местами.
Квартиры имеют собственные сады.
Пентхаусы имеют террасы на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет
Бронированная дверь
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 2 минутах от пляжа.
Предлагаются просторные виллы в средиземноморском стиле с бассейнами, крытыми и открытыми верандами, красивыми ухоженными садами, панорамными видами на море и горы.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с Национальным парком Акамас и знаменитым пляжем Голубая лагуна.
Аэропорт - 50 минут
Море - 5 минут
Торговый центр - 7 минут
Поле для гольфа - 30 минут