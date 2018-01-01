Новая резиденция рядом с центром Лимассола, Като Полемидия, Кипр

Героскипу, Кипр

от €850,000

Предлагаются красивые современные виллы с панорамным видом на море и бассейнами. Особенности квартир Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной и большим балконом с видом на море. Второй этаж: 3 спальни и 2 ванные комнаты. Цокольный этаж: спальня/кабинет и ванная комната. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Камин Плиточный пол Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с парком, в самом престижном районе Пафоса, в 7 минутах езды от популярного песчаного пляжа, рядом с автомагистралью и полем для гольфа.