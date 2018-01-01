Новая резиденция рядом с центром Лимассола, Като Полемидия, Кипр

Предлагаются красивые современные виллы с панорамным видом на море и бассейнами.
Особенности квартир
Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной и большим балконом с видом на море.
Второй этаж: 3 спальни и 2 ванные комнаты.
Цокольный этаж: спальня/кабинет и ванная комната.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Камин
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с парком, в самом престижном районе Пафоса, в 7 минутах езды от популярного песчаного пляжа, рядом с автомагистралью и полем для гольфа.
Предлагаются виллы с инфинити-бассейном и панорамным видом на море и город.
Каждый дом имеет большой земельный участок площадью более 2 500 м2.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Полы с подогревом
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Центр города - 9 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 24 км
Ресторан - 1,2 км
Мини-маркет - 1 км
Школа - 4 км
Поле для гольфа - 11 км
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, горы и окрестности.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Окончание строительства - январь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 3 минутах от международной школы и в 10 минутах от порта Пафоса.
Центр города - 5 км
Пляж - 4 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 500 метров
Супермаркет - 300 метров
Школа - 1,5 км
Поле для гольфа - 3 км
Новая гавань - 7 км