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Новая резиденция рядом с центром Лимассола, Като Полемидия, Кипр

Tserkezoi Municipality, Кипр
от
€255,000
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10
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с верандами и помещениями для хранения.

Некоторые квартиры имеют сады на крыше.

Окончание строительства - июль 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Паркет в спальнях
  • Кухонная мебель
  • Видеодомофон
  • Подготовка для установки кондиционеров
  • Подготовка для установки электрических жалюзи
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах от порта и центра Лимассола.

Местонахождение новостройки
Tserkezoi Municipality, Кипр

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Новая резиденция рядом с центром Лимассола, Като Полемидия, Кипр
Tserkezoi Municipality, Кипр
от
€255,000
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