Новый комплекс вилл с садами, Кония, Кипр

Пирга, Кипр

от €968,000

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ Энергоэффективность - класс A Двухуровневое жилье Гостиная с высокими потолками Спальни с собственными ванными комнатами и шкафами до потолка Гостевой туалет Итальянская кухня Окна от пола до потолка Открытая планировка: гостиная и кухня Декоративный камин Мраморные декоративные элементы Бассейн с джакузи и гидромассажем Крытые веранды Система "Умный дом" Центральное управление климатом Вестибюль для жильцов Частные кладовые на уровне жилья Подготовка для установки теплого пола Панорамный вид на марину и порт (180 градусов) Частное парковочное местоПолностью оборудованный спортзал Парковочный этаж с предоставлением зарядных устройств для электромобилей Вестибюль ресепшн Консьерж-сервис Вблизи: центр города, магазины, рестораны, развлекательные заведения, пляжи с голубым флагом Рядом с новым развивающимся районом Марина Ларнака