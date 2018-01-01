Новый комплекс вилл с садами, Кония, Кипр

Резиденция состоит из 2 многоквартирных зданий и 5 вилл, 4 из которых имеют собственные бассейны.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от пляжа и двух новых университетов.
Торговый центр - 5 минут
Гавань - 6 минут
Царские гробницы - 7 минут
Больница - 5 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 6 минут
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Гольф-клуб - 20 минут
ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
Энергоэффективность - класс A
Двухуровневое жилье
Гостиная с высокими потолками
Спальни с собственными ванными комнатами и шкафами до потолка
Гостевой туалет
Итальянская кухня
Окна от пола до потолка
Открытая планировка: гостиная и кухня
Декоративный камин
Мраморные декоративные элементы
Бассейн с джакузи и гидромассажем
Крытые веранды
Система "Умный дом"
Центральное управление климатом
Вестибюль для жильцов
Частные кладовые на уровне жилья
Подготовка для установки теплого пола
Панорамный вид на марину и порт (180 градусов)
Частное парковочное местоПолностью оборудованный спортзал
Парковочный этаж с предоставлением зарядных устройств для электромобилей
Вестибюль ресепшн
Консьерж-сервис
Вблизи: центр города, магазины, рестораны, развлекательные заведения, пляжи с голубым флагом
Рядом с новым развивающимся районом Марина Ларнака
Предлагаются высококачественные виллы и таунхаусы со средиземноморскими садами и парковочными местами.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от двух парков, рядом с автомагистралью, всего в 3 км (5 минут езды) от центра города Пафос, пляжа и международной школы.
Магазины - 5 минут
Центр города - 5 минут
Автомагистраль - 3 минуты
Порт - 15 минут
Аэропорт Пафоса - 12 минут
Аэропорт Ларнаки - 80 минут
Лимассол - 40 минут
Никосия - 95 минут