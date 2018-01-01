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Новый комплекс вилл с садами, Кония, Кипр

Пафос, Кипр
от
€500,000
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5
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О комплексе

Предлагаются элитные виллы с садами, бассейнами 3 х 6 м и патио.

Резиденция располагает теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном жилом районе.

Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Новый комплекс вилл с садами, Кония, Кипр
Пафос, Кипр
от
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  ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ Энергоэффективность - класс A Двухуровневое жилье Гостиная с высокими потолками Спальни с собственными ванными комнатами и шкафами до потолка Гостевой туалет Итальянская кухня Окна от пола до потолка Открытая планировка: гостиная и кухня Декоративный камин Мраморные декоративные элементы Бассейн с джакузи и гидромассажем Крытые веранды Система "Умный дом" Центральное управление климатом Вестибюль для жильцов Частные кладовые на уровне жилья Подготовка для установки теплого пола Панорамный вид на марину и порт (180 градусов) Частное парковочное местоПолностью оборудованный спортзал Парковочный этаж с предоставлением зарядных устройств для электромобилей Вестибюль ресепшн Консьерж-сервис Вблизи: центр города, магазины, рестораны, развлекательные заведения, пляжи с голубым флагом Рядом с новым развивающимся районом Марина Ларнака
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