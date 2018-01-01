  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Пейя, Кипр

Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Пейя, Кипр

Пейя, Кипр
от
€500,000
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются виллы с панорамным видом на море и бассейнами, парковочными местами.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
  • Сигнализация
  • Алюминиевые окна
  • Плиточный пол
  • Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, рядом с лесом Пикни и всей необходимой инфраструктурой.

  • Пляж с Голубым флагом - 5,4 км (10 минут)
  • Аэропорт Пафоса - 32 км (45 минут)
  • Торговый центр - 16 км (25 минут)
  • Порт Пафоса - 17 км (27 минут)
  • Рестораны и отели - 4,9 км (9 минут)
  • Автомагистраль Лимассол - 17 км (28 минут)
  • Частная школа - 7,4 км (12 минут)
Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Като Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€670,000
Жилой комплекс Новая элитная резиденция рядом с центром города, Като Полемидия, Кипр
Tserkezoi Municipality, Кипр
от
€260,000
Жилой комплекс Новая резиденция в 750 метрах от пляжа, в самом центре Като Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€233,000
Жилой комплекс Современная резиденция в живописном районе, в самом центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€385,000
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном и спа-зоной, Пареклисия, Кипр
Церковное Сообщество, Кипр
от
€980,000
Вы просматриваете
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€500,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в зеленом районе, Никосия, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в зеленом районе, Никосия, Кипр
Никосия, Кипр
от
€320,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Комплекс состоит из 2 корпусов, паркинга, общего сада, также есть лифты и кладовые комнаты. Окончание строительства - июль 2024 года. Оплата 30% - подписание контракта 30% - март 2023 года 30% - декабрь 2023 года 10% - сдача объекта Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Мраморный пол Итальянская кухня и шкафы Кондиционеры Электрические рольставни Автоматическая система освещения Видеодомофон Сигнализация Система "умный дом" Преимущества Двухлетняя гарантия! Расположение и объекты поблизости Расположен в одном из самых популярных районов Никосии. В нескольких минутах ходьбы от школ, университетов, удобств и услуг. Всего в нескольких минутах езды от центра города и шоссе. 350 м от Национального леса 800 м от отеля 5* 2,5 км от площади Элефтерия
Жилой комплекс Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€4,40 млн
Агентство: TRANIO
Здание, выполненное в стиле Art Deco, полностью облицовано натуральным полированным травертином. В резиденции всего 16 апартаментов, а 8-спальный пентхаус включает бассейн infinity, зимний сад, отдельный лифт с нулевого уровня, террасу с панорамным видом на побережье и горы. Охраняемая огороженная территория с 24-часовым видеонаблюдением, паркинг на 76 автомобилей. На нулевом уровне есть коммерческая зона Piazza Armenia, созданная в лучших архитектурных традициях исторических городов старой Европы. На этом же уровне находятся итальянский ресторан “Mathis”, СПА, салон красоты, сауна, хаммам, криосауна, кислородная комната, бассейн с подогревом, выполненный в виде пещеры, сигарный лаунж “Davidoff” и VIP-бар для членов клуба, винный бутик и салон деликатесов. Резиденция предлагает открытый полуолимпийский бассейн площадью 250 м² (25х10 м) и при нем - бар, детский бассейн, многофункциональная спортивная площадка (теннис, волейбол, баскетбол), парк и детская площадка, тренажерный зал, раздевалки. Удобства и оснащение в доме Высококачественные материалы Термо- гидро- и звукоизоляции здания последнего поколения Внешние и внутренние кирпичные стены Приточно-вытяжная вентиляция с системой теплообмена Чистая высота потолков в апартаментах – 3,15 м В гостиных и столовых полы из дорогих сортов мрамора, а в спальнях - деревянный паркет Сантехника от Villeroy&Boch, краны - Grohe Подогрев полов с управлением от Siemens Кондиционирование обеспечивается системой VRV Daikin последнего поколения Кухни оборудованы встроенной бытовой техникой Miele и гарнитурами Stosa (или аналогичными) в классическом или современном стиле Полный набор консьерж-услуг - аренда апартаментов, автомобилей, уход за одеждой, заказ еды, цветов и напитков, услуги прачечной За каждыми апартаментами закреплена кладовая комната и одно или несколько парковочных мест Расположение и объекты поблизости Клубная резиденция расположена непосредственно на набережной на участке площадью 8000 м² в самом дорогом и престижном районе Лимассола - Амафунта, недалеко от St Raphael - марины для яхт и одноименного отеля. Кроме того, в этом районе сконцентрированы, пожалуй, самые популярные рестораны города.
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€287,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 1 километре от торгового центра и рядом с автомагистралями. Пляж - 10 минут Гавань - 10 минут Аэропорт - 12 минут
Realting.com
Перейти