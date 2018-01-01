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Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в спокойном районе, Епископи, Кипр

Эрими, Кипр
от
€430,000
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7
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О комплексе

Предлагаются элитные виллы с большими окнами и балконами, панорамным видом на горы, холмы и долины, ухоженными садами и бассейнами 3 х 6 м, парковочными местами.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
  • Алюминиевые окна
  • Солнечный водонагреватель
  • Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж с Голубым флагом - 15 минут (10 км)
  • Пафос - 9 минут (7,3 км)
  • Порт и набережная Пафоса - 20 минут (12,4 км)
  • Международная частная школа - 11 минут (5,5 км)
  • Автомагистраль - 7 минут (4,9 км)
  • Международный аэропорт - 21 минута (21 км)
  • Поле для гольфа - 5 минут (5,4 км)
Местонахождение новостройки
Эрими, Кипр

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Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в спокойном районе, Епископи, Кипр
Эрими, Кипр
от
€430,000
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