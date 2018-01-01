Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в спокойном районе, Епископи, Кипр

Предлагаются элитные виллы с большими окнами и балконами, панорамным видом на горы, холмы и долины, ухоженными садами и бассейнами 3 х 6 м, парковочными местами.

Кондиционеры

Полы с подогревом

Алюминиевые окна

Солнечный водонагреватель

Ламинат в спальнях

Пляж с Голубым флагом - 15 минут (10 км)

Пафос - 9 минут (7,3 км)

Порт и набережная Пафоса - 20 минут (12,4 км)

Международная частная школа - 11 минут (5,5 км)

Автомагистраль - 7 минут (4,9 км)

Международный аэропорт - 21 минута (21 км)

Поле для гольфа - 5 минут (5,4 км)

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости