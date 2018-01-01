Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в спокойном районе, Епископи, Кипр

Предлагаются элитные апартаменты с балконами.
Резиденция располагает парковкой.
Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах езды от супермаркета и менее чем в 10 минутах от университета, казино, гавани и торгового центра.
Резиденция располагает большим общим инфинити-бассейном, ухоженными садами и кафе на открытом воздухе.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе Юниверсал, напротив большой зеленой зоны, в нескольких минутах езды от центра Пафоса и в пешей доступности от больницы, университета и моря.
Центр города - 1 км
Пляж - 1 км
Аэропорт - 10 км
Ресторан - 100 метров
Супермаркет - 100 метров
Школа - 300 метров
Поле для гольфа - 5 км
Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более 75% площади проекта отведено ландшафтным садам с извилистыми дорожками и прудами, которые окружают два больших бассейна, детский бассейн и игровая площадка. Идеальная локация, где можно в полной мере насладиться преимуществами жизни на Кипре.
Квартиры запроектированы с заботой о каждой детали, включая качественную отделку. Учтены все мелочи настолько, чтобы жители и их гости от самого входа чувствовали себя как дома. Здесь каждый легко найдет то, что идеально соответствует его привычному образу жизни. Каждая квартира включает в себя широкий выбор отделки, от изысканных отделочных материалов до высококачественной сантехники, что обеспечит комфортное проживание, душевное спокойствие и больше времени, чтобы насладиться своим собственным кусочком рая.