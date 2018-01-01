Новый комплекс вилл с живописными видами, Эпископи, Кипр

Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют сады на крыше и панорамные виды.
Окончание строительства - осень 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, менее чем в 3 км от пляжей, удостоенных Голубого флага, рядом со школой и автомагистралью, в пешей доступности от супермаркета и торгового центра.
Предлагаются виллы с парковочными местами и зонами барбекю.
Возможно строительство бассейна.
Особенности квартир
Каждый дом включает гостиную открытой планировки, отдельную кухню, прачечную.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и морем.
Современный жилой курорт с удобствами для жителей. В проекте есть студии и апартаменты с 1-2 спальянми, а также удобства: ресторан, бар, лаунж-зоны, бар у бассейна, теннисный корт, баскетбольная площадка, зоны отдыха у здания и т.д.
Расположение и объекты поблизости
Недалеко от проекта есть набережная с разными интересными местами: отели, пляж, порт и пристань для яхт, парк Land of Tomorrow, технопарк Q Technology Park.
Расстояние:
Аэропорт - 15 км
Университет - 2 км
Магазины, школа - 1км
Больница - 12 км