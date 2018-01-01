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Новый комплекс вилл с живописными видами, Эпископи, Кипр

Эрими, Кипр
от
€450,000
;
14
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О комплексе

Предлагаются виллы с парковочными местами, садами, живописными видами.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Сигнализация
  • Полы с подогревом
  • Плиточный пол
  • Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж с Голубым флагом — 18 минут (13,7 км)
  • Центр Пафоса — 16 минут (10,5 км)
  • Порт и набережная Пафоса — 20 минут (15 км)
  • Торговый центр — 18 минут (12,6 км)
  • Международная частная школа — 15 минут (11 км)
  • Автомагистраль — 10 минут (8,4 км)
  • Международный аэропорт — 22 минуты (23 км)
  • Поле для гольфа — 5 минут (3,5 км)
Местонахождение новостройки
Эрими, Кипр

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Новый комплекс вилл с живописными видами, Эпископи, Кипр
Эрими, Кипр
от
€450,000
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