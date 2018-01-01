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Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и автомагистрали, Героскипу, Кипр

Героскипу, Кипр
от
€530,000
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14
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О комплексе

Предлагаются элитные виллы с бассейнами 3 х 7 м, садами, парковочными местами, террасами на крыше и панорамным видом на море.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
  • Сигнализация
  • Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с центром города, побережьем и всей необходимой инфраструктурой.

  • Пляж с Голубым флагом - 5 минут (2 км)
  • Порт и набережная Пафоса - 11 минут (5 км)
  • Торговый центр - 10 минут (4,7 км)
  • Международная частная школа - 15 минут (8 км)
  • Автомагистраль - 4 минуты (2 км)
  • Международный аэропорт - 10 минут (7 км)
  • Рестораны и отели - 5 минут (3 км)
Местонахождение новостройки
Героскипу, Кипр

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Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и автомагистрали, Героскипу, Кипр
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от
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