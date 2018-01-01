Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и автомагистрали, Героскипу, Кипр

Резиденция располагает большими бассейнами и ухоженными зелеными зонами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в пешей доступности от пляжа, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами, полями для гольфа, в нескольких минутах езды от международного аэропорта.
Пляж - 1 минута
Автомагистраль - 3 минуты
Поля для гольфа - 8 минут
Международный аэропорт - 10 минут
Порт и набережная - 18 минут
Центр Пафоса - 20 минут
Агентство недвижимости Taysmond представляет элитный жилой комплекс на побережье одного из самых востроебованных районов города Лимассол. Благодаря прекрасному расположению рядом с пристанью для яхт St. Raphael Marina и лучшими ресторанами Лимассола, вы сможете наслаждаться комфортом в непосредственной близости к объектам инфраструктуры.
В этом комплексе предлагаются для продажи всего пять квартир и два роскошных пентхауса, что обеспечивает приватность и эксклюзивность. Каждая квартира включает два парковочных места, кладовую и комнату для прислуги, обеспечивая удобство и комфорт для вас и вашей семьи.
В комплексе также имеется бассейн, тренажерный зал и сауна, чтобы вы могли вести здоровый образ жизни. Море с оборудованными пляжами находится всего в нескольких шагах от комплекса.
Сдача проекта: ноябрь 2024 года
В этом комплексе на продажу выставлены два пентхауса, каждый с двумя спальнями и площадью 358 кв.м., по цене €6 050 000.
НДС не включен в цену.
Резиденция располагает бассейном и парковочными местами.
Окончание строительства - май 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Гавань - 5,3 км
Пляж - 1 км
Аэропорт - 62 км
Супермаркет - 500 метров
Ресторан - 500 метров