Новый комплекс меблированных вилл с панорамными видами, Эпископи, Кипр

Роскошный комплекс, от скалистых зеленых гор сквозь долину вниз к чистому синему морю располагается проект «Eva».
Это новый роскошный комплекс вилл, таунхаусов и апартаментов в Лапте, западном регионе Кирении, где горы ближе всего подходят к морю.
Комплекс расположен в первой линии моря в туристическом районе, где множество отелей, магазинов, ресторанов, баров и пляжей в нескольких минутах ходьбы.
Структура комплекса:
ВИЛЛЫ с видами на горы !
Апартаменты с видами на сады и бассейн!
Белая деревня (Танхаусы ,апартаменты )
Пляжный отель Eva.
Центральная инфраструктура:
Бассейн
Спортзал
Спортивные сооружения
Сауна
Детская площадка
Ресторан
Бар у бассейна
Велосипедные дорожки
Игровая площадка
Мини гольф
Красивые сады
Инфраструктура 5* Пляжного отеля Eva:
Пляж
Пляжный клуб
Оборудование для водных видов спорта
Ресторан изысканной кухни
Роскошный СПА-центр
Оздоровительный центр
Комплекс “EVA” предлагает 6 типов недвижимости от 1 до 3 спален от 106 до 205 м2.
Виллы с видом на горы - 430 000€
Жилая площадь 142 м2, 3 спальни, частные террасы 63 м2, частный бассейн, кондиционирование, бытовая техника
План оплаты :
1Вариант
35% Первоначальный взнос
65% Рассрочка на 2 года
2Вариант
50% Первоначальный взнос
50% До окончания строительства
3Вариант
100% сразу
СКИДКА 5%
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Проект состоит из шести блоков квартир, обеспечивающих ощущение уединенности. 64 квартиры имеют вид на море или на общий бассейн. Среди них также есть пентхаусы с собственным бассейном и апартаменты с собственным садом.
Спроектированные таким образом, чтобы передать ощущение летнего курорта, апартаменты выделяются своим минимализмом, четкими линиями и качеством материалов.
Просторные общие зоны создают ощущение открытости для жителей, что делает проект не только местом отдыха, но и идеальным местом для постоянного проживания.
Расположение и объекты поблизости
Апартаменты расположены в Протарасе, в непосредственной близости от города Паралимни, но также очень близко к району Каппарис. Это один из самых популярных районов Протараса, который активен в течение всего года и предлагает десятки удобств и возможностей для развлечений. Проект расположен на холме, откуда открывается беспрепятственный вид на Фамагусту и Каппарис. Кроме того, он находится всего в нескольких минутах езды от лучших пляжей Кипра.
Предлагаются просторные апартаменты с собственными инфинити-бассейнами и гидромассажем, панорамным видом на гавань и порт.
Резиденция располагает тренажерным залом, парковкой, консьерж-сервисом.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки в гостиной
Итальянская кухня
Панорамные окна
Декоративный камин
Подготовка для установки пола с подогревом
Система "умный дом"
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с новой гаванью Ларнаки, центром города, ресторанами, магазинами, развлечениями и пляжами с Голубым флагом.