Новый комплекс меблированных вилл с панорамными видами, Эпископи, Кипр

Kapparis, Кипр

от €148,000

Проект состоит из шести блоков квартир, обеспечивающих ощущение уединенности. 64 квартиры имеют вид на море или на общий бассейн. Среди них также есть пентхаусы с собственным бассейном и апартаменты с собственным садом. Спроектированные таким образом, чтобы передать ощущение летнего курорта, апартаменты выделяются своим минимализмом, четкими линиями и качеством материалов. Просторные общие зоны создают ощущение открытости для жителей, что делает проект не только местом отдыха, но и идеальным местом для постоянного проживания. Расположение и объекты поблизости Апартаменты расположены в Протарасе, в непосредственной близости от города Паралимни, но также очень близко к району Каппарис. Это один из самых популярных районов Протараса, который активен в течение всего года и предлагает десятки удобств и возможностей для развлечений. Проект расположен на холме, откуда открывается беспрепятственный вид на Фамагусту и Каппарис. Кроме того, он находится всего в нескольких минутах езды от лучших пляжей Кипра.