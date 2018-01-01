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Новый комплекс меблированных вилл с панорамными видами, Эпископи, Кипр

Эрими, Кипр
от
€430,000
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О комплексе

Предлагаются меблированные виллы с панорамным видом на море и город, бассейнами, парковочными местами, садами.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Сигнализация
  • Полы с подогревом
  • Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж с Голубым флагом - 15 минут (12 км)
  • Центр Пафоса - 10 минут (10,2 км)
  • Порт и набережная Пафоса - 18 минут (13,8 км)
  • Торговый центр - 16 минут (13,5 км)
  • Международная частная школа - 15 минут (8 км)
  • Автомагистраль - 7 минут (7 км)
  • Международный аэропорт - 20 минут (22 км)
  • Поле для гольфа - 5 минут (3,8 км)
Местонахождение новостройки
Эрими, Кипр

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Новый комплекс меблированных вилл с панорамными видами, Эпископи, Кипр
Эрими, Кипр
от
€430,000
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