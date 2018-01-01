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Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Эмба, Кипр

Empa, Кипр
от
€500,000
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16
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О комплексе

Предлагаются меблированные виллы с живописными видами на море, парковочными местами, садами и бассейнами 3,5 x 7 м.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Сигнализация
  • Полы с подогревом
  • Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе.

  • Пляж с Голубым флагом — 7 минут (3,8 км)
  • Центр Пафоса — 12 минут (7,2 км)
  • Порт и набережная Пафоса — 16 минут (8,3 км)
  • Торговый центр — 12 минут (6,9 км)
  • Международная частная школа — 9 минут (5,5 км)
  • Автомагистраль — 9 минут (6 км)
  • Международный аэропорт — 24 минуты (23 км)
Местонахождение новостройки
Empa, Кипр

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Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Эмба, Кипр
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от
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