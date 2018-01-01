Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Эмба, Кипр

Героскипу, Кипр

от €1,85 млн

Предлагаются виллы с видами на Средиземное море и инфинити-бассейнами. Особенности квартир Кондиционеры с гостиных и основных спальнях Полы с подогревом Двойные стеклопакеты Алюминиевые окна Итальянская сантехника Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится между городом Пафос и международным аэропортом, в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры и Пафоса, и Героскипу, рядом с автомагистралью, в 150 метрах от красивых песчаных пляжей.