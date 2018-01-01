Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Эмба, Кипр

Новый жилой комплекс умело интегрирован в природный ландшафт. Это идеальное место для безмятежного средиземноморского образа жизни в одном из самых перспективных районов города Лимассол, вблизи школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт, поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта.
В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой.
1 спальня - 275,000
2 спальни - 389,000
3 спальни - 489,000
Цена указана без учета НДС.
Предлагаются уединенные виллы с террасами, парковочными местами и бассейнами.
Некоторые виллы полностью меблированы.
Удобства и оснащение в доме
Некоторые виллы оборудованы лифтом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самой живописной части острова, в 800 метрах от 5-звездочного отеля.
Предлагаются виллы с видами на Средиземное море и инфинити-бассейнами.
Особенности квартир
Кондиционеры с гостиных и основных спальнях
Полы с подогревом
Двойные стеклопакеты
Алюминиевые окна
Итальянская сантехника
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится между городом Пафос и международным аэропортом, в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры и Пафоса, и Героскипу, рядом с автомагистралью, в 150 метрах от красивых песчаных пляжей.