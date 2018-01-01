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Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр

Пейя, Кипр
от
€649,000
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17
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О комплексе

Предлагаются просторные виллы с бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами, панорамным видом на море и город.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Подготовка для установки кондиционера
  • Подготовка для установки отопления
  • Подготовка для установки спутниковой системы
  • Камин
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах езды от Корал-Бэй и в 15 минутах езды от Пафоса.

  • Школа - 1 км
  • Пляж - 1 км
  • Магазины - 1 км
  • Бары и рестораны - 1 км
  • Пафос - 10 км
  • Корал-Бэй - 1 км
  • Поле для гольфа - 5 км
  • Гавань - 2 км
  • Аэропорт Пафоса - 20 км
  • Аэропорт Ларнаки - 150 км
Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
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