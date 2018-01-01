Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр

Предлагаются высококачественные виллы и таунхаусы со средиземноморскими садами и парковочными местами.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от двух парков, рядом с автомагистралью, всего в 3 км (5 минут езды) от центра города Пафос, пляжа и международной школы.
Магазины - 5 минут
Центр города - 5 минут
Автомагистраль - 3 минуты
Порт - 15 минут
Аэропорт Пафоса - 12 минут
Аэропорт Ларнаки - 80 минут
Лимассол - 40 минут
Никосия - 95 минут
Предлагаются новые апартаменты и пентхаусы.
Пентхаусы имеют террасы на крыше.
Резиденция располагает подземной парковкой и включает жилые апартаменты, магазины и офисы.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 400 метрах от новой гавани и в 500 метрах от пляжа.