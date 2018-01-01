Новая закрытая резиденция с бассейном и спа-зоной, Пареклисия, Кипр

Предлагаются современные комфортабельные виллы с бассейнами, просторными ухоженными садами, деревянными беседками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 50 метрах от всей необходимой инфраструктуры.
Калавасос представляет собой живописный городок, расположенный между Ларнакой, Лимассолом и Никосией.
Пляж - 3,2 км
Гавань - 3,2 км
Аэропорт - 30 км
Предлагаются просторные виллы с панорамным видом и бассейнами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с Национальным парком Акамас и всей необходимой инфраструктурой.
Пляж - 1 минута
Ресторан и бары - 2 минуты
Аэропорт Пафоса - 35 минут
Предлагаются элитные двухэтажный виллы с бассейнами 6 х 4 м и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Порт - 6 км
Археологический парк - 6 км
Торговый центр - 4,5 км
Царские гробница - 3 км
Центр города - 6 км
Стадион - 8 км
Больница - 6 км
Частная школа - 2 км