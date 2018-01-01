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Новая закрытая резиденция с бассейном и спа-зоной, Пареклисия, Кипр

Церковное Сообщество, Кипр
от
€980,000
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17
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О комплексе

Резиденция располагает садом, большой детской площадкой, бассейном, спа-зоной, тренажерным залом.

Окончание строительства - 2026 год.

Удобства и оснащение в доме
  • Паркет
  • Высокие потолки (3,15 м)
  • Бронированная дверь
  • Домофон
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
  • Море - 1,6 км
  • Рестораны - 5 минут
  • Аэропорт Ларнаки - 30 минут
Местонахождение новостройки
Церковное Сообщество, Кипр

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Новая закрытая резиденция с бассейном и спа-зоной, Пареклисия, Кипр
Церковное Сообщество, Кипр
от
€980,000
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