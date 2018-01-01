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Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр

Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€560,000
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19
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с верандой, парковочным местом и помещением для хранения.

Резиденция располагает садом, бассейном, детской площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Электрическое отопление
  • Высокие потолки со скрытым светодиодным освещением
  • Встроенная кухня и немецкая бытовая техника (холодильник, индукционная варочная панель, духовой шкаф, микроволновая печь, посудомоечная машина. вытяжка)
  • Стильная машина с сушилкой
  • Морозильник
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном престижном районе.

Местонахождение новостройки
Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
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