Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр

Апесия, Кипр

от €1,20 млн

Limassol Blu Marine - это эксклюзивный прибрежный комплекс, расположенный в новом центре Лимассола, в непосредственной близости от пристани для яхт Лимассола и торгового и делового центра старого города. Спроектированный всемирно признанным, отмеченным наградами архитектором, этот уникальный жилой комплекс будет состоять из просторных апартаментов, поражающих своим стилем и комфортом. Роскошные квартиры с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видом на море, спроектированы по самым высоким стандартам. В Limassol Blu Marine вы будете наслаждаться 24-часовым консьерж-сервисом, роскошным лобби, открытым и крытым бассейнами, спа-центром, бистро и рестораном. Типы апартаментов: 3 спальни Цена: €1,199,000 - €1,935,000 Цена не включает НДС.