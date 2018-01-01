Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр

Предлагаются виллы с парковочными местами и садами.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, клубом, красивыми ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки кондиционеров
Спутниковая система
Домофон
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Итальянская кухонная мебель
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах от города Ларнака и в 10 минутах от международного аэропорта.
Пафос - 1 час 35 минут
Лимассол - 45 минут
Никосия - 35 минут
Фамагуста - 40 минут
Limassol Blu Marine - это эксклюзивный прибрежный комплекс, расположенный в новом центре Лимассола, в непосредственной близости от пристани для яхт Лимассола и торгового и делового центра старого города. Спроектированный всемирно признанным, отмеченным наградами архитектором, этот уникальный жилой комплекс будет состоять из просторных апартаментов, поражающих своим стилем и комфортом.
Роскошные квартиры с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видом на море, спроектированы по самым высоким стандартам. В Limassol Blu Marine вы будете наслаждаться 24-часовым консьерж-сервисом, роскошным лобби, открытым и крытым бассейнами, спа-центром, бистро и рестораном.
Типы апартаментов: 3 спальни
Цена: €1,199,000 - €1,935,000
Цена не включает НДС.
Предлагаются виллы с собственными бассейнами и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Лифт
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в 300 метрах от моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой, в нескольких минутах езды от порта и набережной.
Ближайший пляж - 300 метров
Центр города Пафос - 6 минут
Археологические достопримечательности - 5 минут
Порт и набережная - 8 минут
Торговый центр - 7 минут
Исторический центр города - 6 минут
Автомагистраль - 15 минут