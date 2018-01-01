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Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр

Паралимни, Кипр
от
€479,000
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О комплексе

Предлагаются современные стильные виллы с бассейнами.

Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе.

  • Порт - 900 метров
  • Пляж - 900 метров
  • Аэропорт - 63 км
  • Супермаркет - 400 метров
  • Ресторан - 400 метров
Местонахождение новостройки
Паралимни, Кипр

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Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
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от
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