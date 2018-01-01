Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр

Предлагаются виллы с садом и двойной парковкой, видами на море и горы.
Возможно строительство бассейна.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом с пляжем и автомагистралью, в 5 минутах езды от центра Ларнаки.
Предлагается просторная вилла с террасами, парковкой на 6 машин, панорамным видом на побережье, ухоженным садом и бассейном.
Окончание строительства - 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
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Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с ресторанами, магазинами и пляжами.
Новый жилой комплекс умело интегрирован в природный ландшафт. Это идеальное место для безмятежного средиземноморского образа жизни в одном из самых перспективных районов города Лимассол, вблизи школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт, поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта.
В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой.
1 спальня - 275,000
2 спальни - 389,000
3 спальни - 489,000
Цена указана без учета НДС.