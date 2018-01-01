Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Паралимни, Кипр

Предлагаются просторные виллы с бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами, панорамным видом на море и город.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Подготовка для установки кондиционера
Подготовка для установки отопления
Подготовка для установки спутниковой системы
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах езды от Корал-Бэй и в 15 минутах езды от Пафоса.
Школа - 1 км
Пляж - 1 км
Магазины - 1 км
Бары и рестораны - 1 км
Пафос - 10 км
Корал-Бэй - 1 км
Поле для гольфа - 5 км
Гавань - 2 км
Аэропорт Пафоса - 20 км
Аэропорт Ларнаки - 150 км
Предлагаются комфортабельные апартаменты и элитные пентхаусы с крытыми верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны.
Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Высокие потолки (3,15 м)
Кухонная мебель и сантехника известных брендов
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от моря и в 1,3 км от пляжа Дасуди.
Предлагаются апартаменты с видом на море, верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют сады на крыше.
Окончание строительства - июнь 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, всей необходимой инфраструктурой, автомагистралью, школами, в 5 минутах езды от пляжа.