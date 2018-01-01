  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Паралимни, Кипр

Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Паралимни, Кипр

Фамагуста, Кипр
от
€230,000
;
14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает бассейном и парковочными местами.

Окончание строительства - май 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Гавань - 5,3 км
  • Пляж - 1 км
  • Аэропорт - 62 км
  • Супермаркет - 500 метров
  • Ресторан - 500 метров
Местонахождение новостройки
Фамагуста, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€620,000
Жилой комплекс Закрытая резиденция в 100 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Chloraka, Кипр
от
€1,75 млн
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с Пафосом, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€880,000
Жилой комплекс Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€670,000
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зонами отдыха в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€367,500
Вы просматриваете
Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Паралимни, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€230,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€649,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные виллы с бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами, панорамным видом на море и город. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Подготовка для установки кондиционера Подготовка для установки отопления Подготовка для установки спутниковой системы Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах езды от Корал-Бэй и в 15 минутах езды от Пафоса. Школа - 1 км Пляж - 1 км Магазины - 1 км Бары и рестораны - 1 км Пафос - 10 км Корал-Бэй - 1 км Поле для гольфа - 5 км Гавань - 2 км Аэропорт Пафоса - 20 км Аэропорт Ларнаки - 150 км
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€640,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные апартаменты и элитные пентхаусы с крытыми верандами, парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны. Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Высокие потолки (3,15 м) Кухонная мебель и сантехника известных брендов Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от моря и в 1,3 км от пляжа Дасуди.
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€270,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море, верандами, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют сады на крыше. Окончание строительства - июнь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, всей необходимой инфраструктурой, автомагистралью, школами, в 5 минутах езды от пляжа.
Realting.com
Перейти