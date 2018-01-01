Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, Паралимни, Кипр

Строволос, Кипр

Цена по запросу

Сдача в: 2019

360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши, намного превосходит простое здание. Расположенный в самом центре города, на одной из самых оживленных улиц, 360 Nicosia возвышается над суетой мира внизу, стоя на впечатляющей высоте 135 м, состоящей из 34 этажей премиум-недвижимости и курортного стиля. предложения. Названный в честь его обширного, беспрепятственного панорамного вида на город и за его пределы - от кулака Пентадактилоса и равнин Месаории до возвышающегося горного хребта Троодос и даже береговой линии Морфу! - предполагается, что 360 Никосия придет, чтобы воплотить и выразить культуру и креативность региона, а также энергию и предпринимательство города в целом. 360 Никосия расположена на новой пешеходной площади, которая будет создана муниципалитетом Никосии, что позволит как жителям, так и посетителям заниматься неторопливыми мероприятиями. От расслабляющих прогулок и езды на велосипеде до покупок и безопасной игровой площадки для детей, каждый найдет что-то для себя. Листовые новые деревья будут даже посажены в тени и мирных пейзажей на земле. Живи 360 опытом!