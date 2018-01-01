Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, Паралимни, Кипр

Предлагаются уютные виллы с ухоженными садами и бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Мраморные полы и лестницы
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре оживленного района, рядом с детским садом и школами, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Супермаркет - 800 метров
Пляж - 3,5 км
Аэропорт - 18 км
Предлагаются виллы, сочетающие в себе современный и традиционный стиль, с парковочными местами, зонами отдыха и бассейнами.
Резиденция располагает общим бассейном, круглосуточной охраной и рестораном, клубом и консьерж-сервисом, зоной барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Мраморный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, недалеко от центра города.
Аэропорт - 21 км
Супермаркет - 2,5 км
Пляж - 4 км
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии.
Новое поколение жизни
Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши, намного превосходит простое здание. Расположенный в самом центре города, на одной из самых оживленных улиц, 360 Nicosia возвышается над суетой мира внизу, стоя на впечатляющей высоте 135 м, состоящей из 34 этажей премиум-недвижимости и курортного стиля. предложения.
Названный в честь его обширного, беспрепятственного панорамного вида на город и за его пределы - от кулака Пентадактилоса и равнин Месаории до возвышающегося горного хребта Троодос и даже береговой линии Морфу! - предполагается, что 360 Никосия придет, чтобы воплотить и выразить культуру и креативность региона, а также энергию и предпринимательство города в целом.
360 Никосия расположена на новой пешеходной площади, которая будет создана муниципалитетом Никосии, что позволит как жителям, так и посетителям заниматься неторопливыми мероприятиями. От расслабляющих прогулок и езды на велосипеде до покупок и безопасной игровой площадки для детей, каждый найдет что-то для себя. Листовые новые деревья будут даже посажены в тени и мирных пейзажей на земле.
Живи 360 опытом!