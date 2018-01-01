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Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, Паралимни, Кипр

Фамагуста, Кипр
от
€425,000
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13
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами и садами.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Гавань - 1,2 км
  • Пляж - 800 метров
  • Аэропорт - 63 км
  • Супермаркет - 300 метров
  • Ресторан - 300 метров
Местонахождение новостройки
Фамагуста, Кипр

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Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, Паралимни, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€425,000
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Цена по запросу
Сдача в: 2019
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360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши, намного превосходит простое здание. Расположенный в самом центре города, на одной из самых оживленных улиц, 360 Nicosia возвышается над суетой мира внизу, стоя на впечатляющей высоте 135 м, состоящей из 34 этажей премиум-недвижимости и курортного стиля. предложения. Названный в честь его обширного, беспрепятственного панорамного вида на город и за его пределы - от кулака Пентадактилоса и равнин Месаории до возвышающегося горного хребта Троодос и даже береговой линии Морфу! - предполагается, что 360 Никосия придет, чтобы воплотить и выразить культуру и креативность региона, а также энергию и предпринимательство города в целом. 360 Никосия расположена на новой пешеходной площади, которая будет создана муниципалитетом Никосии, что позволит как жителям, так и посетителям заниматься неторопливыми мероприятиями. От расслабляющих прогулок и езды на велосипеде до покупок и безопасной игровой площадки для детей, каждый найдет что-то для себя. Листовые новые деревья будут даже посажены в тени и мирных пейзажей на земле. Живи 360 опытом!
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