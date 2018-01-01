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Новая малоэтажная резиденция в Паралимни, Кипр

Фамагуста, Кипр
от
€139,000
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18
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О комплексе

Предлагаются просторные современные апартаменты с большими крытыми балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.

Некоторые квартиры имеют сады на крыше.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Порт - 5 км
  • Пляж - 6 км
  • Аэропорт - 60 км
  • Супермаркет - 500 метров
  • Ресторан - 500 метров
Местонахождение новостройки
Фамагуста, Кипр

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Новая малоэтажная резиденция в Паралимни, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€139,000
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