Комплекс вилл и апартаментов на берегу моря, Пафос, Кипр

Предлагаются квартиры с парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и всего в нескольких минутах от Паралимни.
Аэропорт Ларнаки - 38 км
Пляж - 4 км
Магазины - 400 метров
Предлагаются элитные двухэтажный виллы с бассейнами 6 х 4 м и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Порт - 6 км
Археологический парк - 6 км
Торговый центр - 4,5 км
Царские гробница - 3 км
Центр города - 6 км
Стадион - 8 км
Больница - 6 км
Частная школа - 2 км
Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с панорамным видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны на террасах на крыше.
Резиденция располагает бассейном, сауной, тренажерным залом, крытой парковкой.
Окончание строительства - февраль 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Бронированная входная дверь
Видеодомофон
Высококачественная сантехника известных европейских брендов
Алюминиевые окна
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в престижном месте, в центре туристической зоны Лимассола, где кипит жизнь, есть лучшие магазины и бесконечное множество высококлассных ресторанов. Пляж Дасуди и эвкалиптовый парк - 500 метров.