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Комплекс вилл и апартаментов на берегу моря, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€4,60 млн
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20
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О комплексе

Резиденция располагает садами, клубом, ресторанами, тренажерным залом, круглосуточной охраной, бассейнами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу моря и рядом с пляжем Venus Beach.

Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Комплекс вилл и апартаментов на берегу моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€4,60 млн
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