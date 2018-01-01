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Небольшой комплекс вилл в Ливадии, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€408,000
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Небольшой комплекс вилл в Ливадии, Кипр
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О комплексе

Предлагаются виллы с парковочными местами и зонами барбекю.

Возможно строительство бассейна.

Особенности квартир

Каждый дом включает гостиную открытой планировки, отдельную кухню, прачечную.

Удобства и оснащение в доме
  • Камин
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и морем.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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